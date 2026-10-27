Беларусь остается внешнеэкономическим партнером №1 для Башкортостана - председатель Курултая

"У нас масса совместных проектов в сфере экономики, они эффективны и дают хороший результат для обеих сторон. Между нашими районами и городами развиваются побратимские отношения - подписано девять таких соглашений. Налажен детский обмен по проекту "Сила единства". Эти направления предлагаем и дальше развивать", - подчеркнул Андрей Назаров, отметив особую важность доведения до логического завершения проекта федерального закона о специальном экономическом режиме Союзного государства, что позволит Беларуси укрепить партнерство не только с Башкортостаном, но и с другими регионами России.-0-





Фото Татьяны Матусевич

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные проекты и обмен опытом в сфере парламентаризма - эти и другие вопросы обсудили на встрече председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко и председатель Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан Андрей Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил Роман Головченко, который находится с рабочим визитом в Республике Башкортостан, в Беларуси парламентарии являются активной частью политической системы страны."Глава государства много внимания уделяет работе народных избранников всех уровней, возлагая на них дополнительные полномочия. Они напрямую вовлечены в жизнь регионов, в решение проблем, которые волнуют население, способствуют устойчивой работе предприятий промышленности, сельского хозяйства и сферы обслуживания", - рассказал глава Нацбанка.Он также подчеркнул, что в Башкортостане накоплен ценный опыт парламентаризма и выразил уверенность, что правительство этого субъекта РФ продолжит курс на развитие отношений с Беларусью.Андрей Назаров в свою очередь отметил, что Беларусь остается внешнеэкономическим партнером №1 для Башкортостана.