18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Еврейской автономной области (ЕАО) России в сфере АПК за девять месяцев 2026 года вырос в 6,1 раза, экспорт белорусской продукции также увеличился в 6,1 раза. Об этом шла речь во время переговоров заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня с правительственной и бизнес-делегацией ЕАО, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.



Поставки мясной и колбасной продукции демонстрируют рекордный рост в 11 раз. В отчетный период также поставлялись мучные кондитерские изделия.



Стороны отметили отсутствие барьеров и проблемных вопросов в торговле, а также определили новые перспективные проекты производственной кооперации - развитие птицеводства и поставки аминокислот от ЗАО "БНБК". Обсудили вопросы мелиорации земель в ЕАО с привлечением белорусских технологий и компетенций. В ближайшее время белорусские специалисты выедут на место, чтобы оценить фронт работ и предложить оптимальные инженерные решения.



Гости из региона России стали участниками международной специализированной выставки-ярмарки PRODEXPO-2026 и продолжают изучать инновационный потенциал отечественного агропромышленного комплекса на базе ряда профильных организаций. Деловая программа визита включает ознакомление с материально-технической базой белорусских предприятий полного цикла - от возделывания полей до выпуска готовой продукции на прилавок. По итогам визита стороны определят ниши для совместной работы и масштабирования взаимодействия.-0-