Беларусь наращивает экспорт сухого молока в Алжир

Белорусскую делегацию возглавила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В состав также вошли руководители профильных министерств и флагманов отечественной индустрии, среди участников - заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц. "Алжир - стратегически важная страна для нас. Поскольку она импортирует сухое молоко, в этом году нам удалось реализовать более 20 тыс. т. В составе делегации - руководители молочных заводов, заключены контракты на 2027 год на поставку сухого обезжиренного и сухого цельного молока общей суммой $18 млн", - подчеркнул он.
Подписаны сертификаты на поставку рыбьих кормов в Алжир, заключены крупные контракты с ведущими белорусскими молокоперерабатывающими предприятиями.
"Переговоры прошли в атмосфере глубокого взаимного уважения, стороны нацелены на совместные результаты. Подтверждена готовность к дальнейшему расширению сотрудничества по всем направлениям", - отметили в пресс-службе.-0-
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