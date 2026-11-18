"Правительство Беларуси ставит перед собой четкую задачу активизировать торгово-экономическое сотрудничество и принять исчерпывающие меры по безусловному выполнению поручения президентов двух стран о доведении к концу 2027 года объемов взаимной торговли до $500 млн. Рассчитываем также определить конкретные сроки реализации совместных проектов промкооперации и получить необходимую поддержку алжирской стороны в части оформления соответствующих разрешений и принятия необходимых административных решений", - сказал Виктор Каранкевич.
Он отметил, что белорусско-алжирские отношения основаны на глубоком доверии, искренней дружбе и взаимном уважении. "Вы являетесь для нас важным и надежным партнером на Африканском континенте и в международных отношениях. Мощный импульс двустороннему взаимодействию придал официальный визит Президента Беларуси в Алжир в декабре 2025 года, когда были подписаны дорожная карта и совместное заявление глав государств. С тех пор состоялся целый ряд контактов на высшем и высоком уровнях", - обозначил вице-премьер.
В мае 2026 года Беларусь впервые посетил председатель Национального народного собрания парламента Алжира. В августе в Минске прошла встреча Президента Беларуси с министром иностранных дел Алжира. В сентябре состоялся визит белорусской делегации в Алжир, в составе которой были председатель Совета Республики Наталья Кочанова и Виктор Каранкевич. "Мы были радушно приняты Президентом и премьер-министром Алжира. Ваша страна произвела на нас очень сильное приятное впечатление. Мы увидели сильное, динамично развивающееся государство с большим будущим, - отметил Виктор Каранкевич. - В настоящее время наша основная задача - закрепить и развивать достигнутый высокий уровень доверия между странами, а также трансформировать огромный потенциал сотрудничества и добрые намерения в реальные дела и достижения".
Фото Виталия Пивоварчика