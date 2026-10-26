Беларусь и Владимирская область намерены расширять торговлю и промкооперацию

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стремится укреплять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Владимирской областью России. Об этом заявил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Владимирской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.



По итогам 2025 года товарооборот между Беларусью и Владимирской областью превысил $550 млн, обновив исторический максимум. За последние 10 лет количество товарных позиций во взаимной торговле увеличилось на 20%. Для сохранения положительной динамики необходимо активнее развивать промышленную кооперацию и создавать условия для устойчивого роста взаимных поставок, отметил Юрий Чеботарь.



Среди перспективных направлений он назвал машиностроение, металлургию, производство комплектующих, промышленного оборудования, сельскохозяйственной и коммунальной техники. Белорусские предприятия готовы обеспечивать потребности Владимирской области в грузовом и пассажирском транспорте, коммунальной технике и других специализированных машинах. Есть также возможности для увеличения поставок белорусских продуктов питания.



Отдельное внимание стороны уделяют совместным инфраструктурным проектам. "Рассчитываем и на дальнейшее развитие инфраструктурного направления. Такие совместные имиджевые проекты, как школа в Суздале, станция водоподготовки в городе Радужном, - это те практические итоги нашего взаимодействия, которые наглядно позволяют нашим людям понять и ощутить выгоды интеграции", - подчеркнул министр.



По итогам заседания в присутствии Юрия Чеботаря и губернатора Владимирской области Александра Авдеева подписаны два документа. Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси заключило соглашение о сотрудничестве с ООО "Колокшанский агрегатный завод". Также подписан план мероприятий по реализации соглашения об установлении дружественных отношений между Петушинским муниципальным округом Владимирской области и Борисовским районом Минской области.-0-