23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла планируют активизировать научно-техническое сотрудничество. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле Дмитрия Деревинского с министром науки и технологий Венесуэлы Иваном Эдуардо Хилем Пинто, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Стороны отметили значительный потенциал развития белорусско-венесуэльских отношений в области науки и технологий.
"Предметно рассмотрели планы по активизации научно-технического сотрудничества, включая проведение совместных исследований и прикладное взаимодействие как академических, так и деловых кругов, а также подготовку двусторонних мероприятий в ближайшей перспективе", - отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.-0-
Экономика
23 сентября 2026, 21:38
Беларусь и Венесуэла планируют активизировать научно-техническое сотрудничество
Фото МИД
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