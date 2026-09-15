Актуализированы планы действий государственных органов двух стран до конца текущего года, а также график проведения мероприятий высокого уровня.-0-





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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венесуэла обсудили реализацию проектов в промышленности. Данную тему в числе других рассмотрел Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский с вице-президентом по вопросам планирования - министром планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендесом Прието. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве иностранных дел.Собеседники обсудили весь комплекс вопросов развития двусторонних отношений, включая ход реализации белорусско-венесуэльских проектов, прежде всего в промышленной и строительной сферах.