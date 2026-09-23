23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан планируют расширить биржевую торговлю текстильной продукцией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.



Регулярные взаимные поставки сырья и материалов для текстильной промышленности через БУТБ могут стать новой точкой роста объемов биржевой торговли между Беларусью и Узбекистаном, а также поспособствуют более активному использованию возможностей белорусской электронной площадки узбекским бизнесом. Такое мнение высказал начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук в ходе встречи с делегацией текстильных предприятий Узбекистана. В мероприятии, состоявшемся в центральном офисе биржи в Минске, приняли участие около 60 представителей узбекских деловых кругов.



"По данным за восемь месяцев 2026 года, 65% всей суммы сделок узбекских компаний, аккредитованных на нашей площадке, пришлось на закупки белорусской лесопродукции - в первую очередь пиломатериалов. В стоимостном выражении это $65 млн, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, существенно повысился спрос узбекских участников на сухое молоко белорусского производства. Темп роста продаж к январю-августу 2025 года достиг 169%. Еще одним перспективным направлением биржевой торговли с Узбекистаном считаю продукцию текстильной отрасли. В частности, в Беларуси очень востребована хлопчатобумажная пряжа и полиэфирные нити, которые уже реализуются на торгах узбекскими производителями. При этом по сравнению с прошлым годом сумма сделок увеличилась в разы, что говорит о значительном потенциале для масштабирования. В свою очередь белорусские предприятия готовы поставлять на узбекский рынок льняное волокно, которое на сегодня входит в число самых популярных товарных позиций у зарубежных импортеров. Уверен, что такое взаимовыгодное сотрудничество не только положительно отразится на динамике биржевого товарооборота Беларуси и Узбекистана, но и придаст дополнительный импульс развитию двусторонних торгово-экономических отношений", - подчеркнул начальник управления ВЭД БУТБ.



Отдельное внимание во время встречи с узбекской делегацией было уделено биржевым торгам промышленными и потребительскими товарами, на которых реализуется широкий ассортимент несырьевых товаров, а также возможностям работы на бирже через профессиональных участников - биржевых брокеров, тем самым передавая заключение сделок на аутсорсинг.



По состоянию на 23 сентября 2026 года на БУТБ были аккредитованы 305 резидентов Узбекистана, в том числе две компании со статусом биржевых брокеров. С начала года на белорусскую биржевую платформу пришли 53 новых участника из Узбекистана.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-