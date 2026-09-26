26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан обменялись опытом развития IT-экосистем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.



Делегация Парка высоких технологий во главе с начальником секретариата наблюдательного совета ПВТ Анной Рябовой приняла участие в мероприятиях Недели информационно-коммуникационных технологий ICT Week Uzbekistan 2026. Состоялась серия встреч с руководством и представителями министерств, специализированных ведомств, IT-парка и венчурных фондов.



На встрече с первым заместителем министра цифровых технологий Республики Узбекистан Аюбхоном Султановым стороны обсудили ключевые направления развития цифровой экономики и инновационных экосистем двух стран, а также перспективы двустороннего взаимодействия. Также состоялся обмен мнениями по вопросам формирования благоприятных условий для развития и роста технологических компаний, нормативно-правовой базы IT-сектора, привлечения государственного и частного капитала. Узбекская сторона отметила, что при создании IT-парка Узбекистана использовался опыт ПВТ Беларуси.



На встрече с директором ГУ "Центр управления проектами цифрового правительства" Анваром Мансуровым обсуждались вопросы развития цифровой инфраструктуры государств, систем электронного правительства, а также возможные форматы взаимодействия с участием резидентов ПВТ.



На переговорах с заместителем директора ООО "Дирекция Технологического парка программных продуктов и информационных технологий" Лазизбеком Худаевым рассмотрены модели управления IT-парками, вопросы развития инфраструктуры и поддержки компаний и стартапов, а также подходы к развитию предпринимательской среды.



На встрече с директором ООО "Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM" Рустамом Максумовым стороны обменялись предложениями по развитию двустороннего взаимодействия, в том числе в части продвижения белорусских разработок.



В Национальном венчурном фонде Узбекистана UzVC стороны обменялись опытом развития стартап-экосистем и инструментов венчурного финансирования, обсудили подходы к формированию венчурной инфраструктуры, а также принципы работы инвестиционных фондов и механизмы поддержки компаний на разных этапах развития. Отдельное внимание уделено сопровождению стартапов при масштабировании и выходе на новые рынки.



Узбекская сторона проявила заинтересованность в изучении белорусского опыта развития IT-образования и подготовки кадров, включая адаптацию системы образования к распространению технологий искусственного интеллекта. Белорусская делегация, в свою очередь, ознакомилась с подходами Узбекистана к развитию стартап-экосистемы и созданию инструментов венчурного финансирования для молодежного предпринимательства.



По итогам встреч стороны договорились развивать сотрудничество между IT-парками и прорабатывать механизмы инвестиционного взаимодействия в рамках развития инновационного предпринимательства.-0-