Беларусь и Ульяновская область планируют расширить сотрудничество в транспортной отрасли

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 30 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:29 Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год Президент
11:23 Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год Президент
11:15 Верховный суд США разрешил депортацию мигрантов в третьи страны В мире
11:13 Массовая уборка кукурузы на зерно началась в Беларуси Экономика
11:09 СМИ: информация о захвате самолета Flydubai не подтвердилась, экстренная ситуация возникла из-за драки между пилотами В мире
11:08 Потенциал развития торгово-экономического сотрудничества с Беларусью отметили в Узбекистане Экономика
11:00 Почти 9 тыс. рублей ущерба: работница магазина в Ошмянах систематически воровала деньги и продукты Регионы
10:50 Международные соревнования по выездке стартовали в Ратомке Спорт
10:48 От машиностроения до фармацевтики. Кочанова рассказала о перспективных белорусско-узбекских проектах Экономика
10:47 Саснович победила в первом круге турнира WTA-1000 в Пекине Спорт
10:46 В хозяйстве Свислочского района горела зерносушилка Происшествия
10:35 Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в машиностроении Экономика
10:32 Дефицит финансирования Украины к 2029 году может достичь $54 млрд - МВФ В мире
10:22 Мечтал о красивой жизни: 20-летний полочанин похитил у деда более 200 тыс. рублей Регионы
10:15 Во Франции вынесли приговор банде, организовавшей детскую сеть карманников в Диснейленде В мире
10:14 Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса Общество
10:08 Во Франции во время школьных протестов задержали 440 человек В мире
10:02 Рейс Flydubai из ОАЭ в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате и пропал с радаров В мире
10:00 Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске. Что стоит посмотреть Экономика
09:59 Главы американских IT-компаний подписали соглашение Белого дома по контролю над ИИ В мире
09:52 Более 200 любителей скандинавской ходьбы выйдут в Дзержинске на старт марафона в День пожилых людей Регионы
09:48 Пентагон заключил с Boeing контракт на разработку палубного истребителя нового поколения В мире
09:44 Парламентская дипломатия остается важной составляющей межгосударственных отношений - Кочанова Политика
09:41 Кочанова о товарообороте с Узбекистаном: историческая планка в $1 млрд будет преодолена по итогам 2026 года Экономика
09:39 Вода, воздух и почва под контролем: как на атомных станциях выстраивают систему защиты окружающей среды Общество
09:37 Беларусь и Ульяновская область планируют расширить сотрудничество в транспортной отрасли Экономика
09:30 Мирзиёев подчеркнул значение промкооперации и прямых связей регионов Беларуси и Узбекистана Политика
09:27 В Беларуси за сутки приостановлены операции по 37 счетам мошенников Общество
09:24 Более десяти новых БЛА заступили на службу в "Гродноэнерго" Регионы
09:17 Директор управляющей компании Эйфелевой башни объявил об отставке после скандала В мире
Все новости
Все новости

Беларусь и Ульяновская область планируют расширить сотрудничество в транспортной отрасли

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
30 сентября 2026, 09:37

Беларусь и Ульяновская область планируют расширить сотрудничество в транспортной отрасли

Скриншот видео Минтранса
Скриншот видео Минтранса
Скриншот видео Минтранса
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Ульяновская область обсудили сотрудничество в транспортной отрасли. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций по итогам встречи заместителя министра Александра Постникова с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

Александр Постников отметил, что опыт сотрудничества с предприятиями Ульяновской области уже есть, в частности в области гражданской авиации и поставок импортной продукции для Белорусской железной дороги. "Сегодня нам представилась дополнительная возможность для расширения контактов - обсуждение предложений для обслуживания и восстановления путевой техники и инфраструктуры БЖД. Мы открыты к детальному рассмотрению любых инициатив", - отметил он.

В свою очередь Алексей Русских подчеркнул, что Ульяновская область активно работает практически со всеми областями республики по разным направлениям. "Такого совместного результата удалось достичь благодаря системной работе за последние пять лет. Подчеркну, что у нас достаточно компетенций по обслуживанию, ремонту и производству путевых машин", - сказал губернатор.
Стороны выразили уверенность, что совместная работа позволит достичь еще больших результатов в двустороннем сотрудничестве.-0-

Фото Минтранса
Теги
Беларусь Россия сотрудничество
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Массовая уборка кукурузы на зерно началась в Беларуси
Фото из архива Потенциал развития торгово-экономического сотрудничества с Беларусью отметили в Узбекистане
Фото из архива От машиностроения до фармацевтики. Кочанова рассказала о перспективных белорусско-узбекских проектах
Фото из архива Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в машиностроении
Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске. Что стоит посмотреть
Фото из архива Кочанова о товарообороте с Узбекистаном: историческая планка в $1 млрд будет преодолена по итогам 2026 года
  • Главная
  • Беларусь и Ульяновская область планируют расширить сотрудничество в транспортной отрасли
    • Главное
    Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год
    Утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год
    Выставка "ИННОПРОМ. Беларусь" открылась в Минске. Что стоит посмотреть
    Символ бессмертия. К 60-летию со дня закладки мемориального комплекса "Курган Славы"
    Топ-новости
    Лукашенко направил приветствие участникам Узбекско-белорусского межпарламентского форума
    Беларусь видит перспективы для углубления интеграции с Узбекистаном в машиностроении
    Кочанова о товарообороте с Узбекистаном: историческая планка в $1 млрд будет преодолена по итогам 2026 года
    Массовая уборка кукурузы на зерно началась в Беларуси
    Вода, воздух и почва под контролем: как на атомных станциях выстраивают систему защиты окружающей среды
    Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса
    Ограничения на посещение лесов действуют в 17 районах Беларуси
    A1 Tech Day пройдет в Минске в новом формате 
    Локализацию приграничного вооруженного конфликта отработают на учении ОДКБ в России
    Пресс-конференция о предупреждении чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период пройдет сегодня в БЕЛТА
    Общее медиапространство и свободная торговля: что обсудили постпреды стран СНГ в Минске
    БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
    Dreame Group возглавила мировые продажи роботов-пылесосов в первой половине 2026
    "Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования
    "Правило трех источников". Совет по информационной гигиене дал Гигин молодежи на встрече в Кобрине
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.