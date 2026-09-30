Беларусь и Ульяновская область планируют расширить сотрудничество в транспортной отрасли

Стороны выразили уверенность, что совместная работа позволит достичь еще больших результатов в двустороннем сотрудничестве.-0- Стороны выразили уверенность, что совместная работа позволит достичь еще больших результатов в двустороннем сотрудничестве.-0-





Фото Минтранса

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Ульяновская область обсудили сотрудничество в транспортной отрасли. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций по итогам встречи заместителя министра Александра Постникова с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.Александр Постников отметил, что опыт сотрудничества с предприятиями Ульяновской области уже есть, в частности в области гражданской авиации и поставок импортной продукции для Белорусской железной дороги. "Сегодня нам представилась дополнительная возможность для расширения контактов - обсуждение предложений для обслуживания и восстановления путевой техники и инфраструктуры БЖД. Мы открыты к детальному рассмотрению любых инициатив", - отметил он.В свою очередь Алексей Русских подчеркнул, что Ульяновская область активно работает практически со всеми областями республики по разным направлениям. "Такого совместного результата удалось достичь благодаря системной работе за последние пять лет. Подчеркну, что у нас достаточно компетенций по обслуживанию, ремонту и производству путевых машин", - сказал губернатор.