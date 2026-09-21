21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция намерены развивать сотрудничество в сфере промышленности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство промышленности.



Делегация Турецко-белорусского делового совета при ДЕИК посетила Минпром. Промышленная кооперация стала одной из тем диалога.



Заместитель министра Леонид Рыжковский выразил готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество между странами, реализовывать совместные инициативы и осваивать новые технологии. Турецкая сторона также выразила готовность развивать сотрудничество по различным направлениям машиностроения.



Ближний Восток является одним из приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности Беларуси, и Турецкая Республика рассматривается как важный партнер в регионе.-0-