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Беларусь и Тюменская область расширяют сотрудничество в энергетической отрасли

Опубликовано:

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Экономика
16 сентября 2026, 17:05

Беларусь и Тюменская область расширяют сотрудничество в энергетической отрасли

Скриншот видео Минэнерго
Скриншот видео Минэнерго
Скриншот видео Минэнерго
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Тюменская область расширяют промышленно-энергетическое сотрудничество. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго. 

Министр энергетики Республики Беларусь Денис Мороз принимает участие в Международном промышленно-энергетическом форуме TNF-2026, который проходит 14–17 сентября в Тюмени. В этом году форум впервые получил международный статус. Его площадка объединила представителей органов государственного управления, крупнейших нефтегазовых и промышленных компаний, научного и экспертного сообщества. В числе зарубежных участников - делегации Беларуси, Казахстана, Турции, Ирана, Вьетнама, Китая и Алжира. 

"Участие белорусской делегации в TNF стало продолжением системной работы по развитию сотрудничества с одним из ключевых российских регионов-партнеров Беларуси. Тюменская область занимает значимое место в торгово-экономическом взаимодействии двух сторон. По итогам января - июня 2026 года взаимный товарооборот составил $1,84 млрд . Основу импорта из региона формируют топливно-энергетические ресурсы. В белорусском экспорте представлены электротехническая и машиностроительная продукция, кабельно-проводниковая продукция, тракторы, шины, двигатели и другое промышленное оборудование", - рассказали в пресс-службе. 

На площадке форума Денис Мороз принял участие в деловом завтраке "Новая карта индустрий: технологическое окно до 2035 года". Участники обсудили перспективы развития промышленности и топливно-энергетического комплекса, формирование новых производственных цепочек, технологический суверенитет и направления кооперации на долгосрочную перспективу. 

Отдельным направлением программы стала международная технологическая кооперация. В ходе международной сессии "Международная технологическая кооперация: возможности, барьеры и меры поддержки экспортера" обсуждались перспективы реализации совместных проектов, формирование производственных цепочек и создание условий для выхода совместной продукции на рынки третьих стран. 

"Тюменская область - наш давний и значимый партнер. При этом потенциал взаимодействия значительно шире сложившихся торгово-экономических связей. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в энергетике и нефтехимии, промышленной и научно-технической кооперации, реализации совместных технологических проектов. Важно, чтобы накопленный опыт и компетенции наших предприятий трансформировались в конкретные решения, востребованные не только в Беларуси и России, но и на рынках третьих стран", - отметил Денис Мороз. 

Беларусь и Россия уже располагают значительным опытом реализации сложных технологических проектов. Одним из наиболее масштабных примеров является Белорусская атомная электростанция, строительство которой объединило компетенции порядка 40 белорусских и российских организаций, а на пике работ - более 9 тыс. специалистов. Перспективы дальнейшей кооперации связаны в том числе с нефтегазовым машиностроением, нефтехимией, автоматизацией и цифровыми решениями. 

Одним из проектов, способных объединить российские технологии и белорусские промышленные компетенции, является создание комплекса по сжижению природного газа в Беларуси с возможностью дальнейшего тиражирования технологических решений. Значительный потенциал стороны видят также в унификации технических требований, взаимном признании результатов испытаний и разрешительных документов, развитии сервисной инфраструктуры и совместных программ локализации. Такой подход позволяет выстраивать полноценные цепочки - от производства оборудования и его эксплуатации до сервиса и продвижения совместных решений на внешние рынки. 

На площадке TNF обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия Беларуси с Тюменской областью, в том числе в нефтехимическом комплексе и энергетической отрасли. 

"Сотрудничество сторон носит системный характер. Оно развивается в соответствии с Планом мероприятий по реализации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Тюменской области на 2025-2030 годы и договоренностями совместной рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - отметили в пресс-службе.

Белорусский промышленный потенциал представлен и на выставочной площадке EXPO TNF. В составе объединенной экспозиции демонстрируются продукция и компетенции ОАО "Белшина", ОАО "Мозырский НПЗ", ОАО "Полоцк-Стекловолокно", ОАО "СветлогорскХимволокно", ОАО "Нафтан", ОАО "Лакокраска", а также РУП "ПО "Белоруснефть", включая БелНИПИнефть и научно-технический центр предприятия в Тюмени. 

"Участие в TNF-2026 рассматривается белорусской стороной как возможность не только представить промышленный и технологический потенциал страны, но и определить новые практические направления сотрудничества - от взаимных поставок и сервисного взаимодействия до совместных производств и технологических проектов", - добавили в пресс-службе.-0-
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