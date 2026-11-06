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Беларусь и Танзания планируют развивать биржевую торговлю

Опубликовано:

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Экономика
06 ноября 2026, 17:24

Беларусь и Танзания планируют развивать биржевую торговлю

Фото БУТБ
Фото БУТБ
Фото БУТБ
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Танзанийская товарная биржа (Tanzania Mercantile Exchange, TMX) планируют наладить сотрудничество по ряду направлений, имеющих важное значение не только для развития биржевой торговли между Беларусью и Танзанией, но и для дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений двух стран в целом. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Речь, в частности, идет о взаимном упрощении доступа на биржевые площадки, создании условий для заключения биржевых сделок непосредственно между производителями и потребителями товаров и регулярном обмене ценовой информацией по ключевым импортным и экспортным товарным позициям. Договоренность о детальной проработке данных вопросов достигнута в ходе онлайн-консультаций с исполнительным директором TMX Годфри Малекано. По словам топ-менеджера танзанийской биржи, установление партнерских связей с БУТБ полностью отвечает стратегическим интересам и концепции развития TMX как экспортно ориентированной платформы, помогающей местным производителям находить покупателей за рубежом.

"Мы открыты для конструктивного диалога и практического взаимодействия с БУТБ по всем обозначенным направлениям. TMX выступает агрегатором предложений на продажу от производителей из разных регионов Танзании, что позволит белорусским компаниям работать сразу со всем рынком нашей страны. Например, у нас регулярно проводятся торги соевыми бобами, кофейными зернами, какао, кунжутом и орехами кешью. Насколько мне известно, в Беларуси эти товары пользуются спросом, а благодаря сотрудничеству наших бирж мы сможем организовать прозрачный канал закупок без лишних посредников", - считает Годфри Малекано.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук выразил готовность к выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества с TMX и предложил рассмотреть возможность подписания соответствующего меморандума, который послужит основой для системного взаимодействия сторон.
"Нашим биржам, безусловно, есть что предложить друг другу как в части расширения клиентской базы и увеличения товарооборота, так и в части внедрения новых технологий и аналитических инструментов. Поэтому предлагаю закрепить наши намерения в меморандуме о взаимопонимании, который станет стартовой точкой для плодотворной совместной работы", - отметил представитель БУТБ. 

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

Фото БУТБ
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