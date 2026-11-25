Вице-премьер выразил признательность российской стороне за оказанное содействие в подготовке концерта-реквиема "Каждый третий" в Екатеринбурге, а также за заинтересованный подход в развитии взаимодействия с Беларусью.
Помимо развития кооперационного сотрудничества важная роль отводится поставкам на Урал белорусской техники. В Свердловской области Беларусь видит не только надежного партнера для реализации белорусских товаров, но и важного поставщика качественной продукции, в том числе электротехнического оборудования.-0-
Фото пресс-службы правительства