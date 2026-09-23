23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Судан наметили пути активизации сотрудничества в сфере торговли и кооперации. Такое решение принято на встрече директора Национального центра поддержки экспорта Николая Борисевича с послом Судана в Беларуси Омером Фадлалла, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.



Николай Борисевич рассказал о деятельности НЦПЭ и его роли в развитии торгово-экономического взаимодействия Беларуси с зарубежными странами. Посол отметил, что развитие торговли - один из приоритетов его работы, представил экономический потенциал Судана и обозначил отрасли, в которых видит перспективы для расширения сотрудничества с Беларусью.



Стороны договорились наладить взаимодействие с суданскими организациями, ответственными за развитие внешней торговли, и организовать рабочие контакты между соответствующими структурами двух стран.



Особое внимание участники встречи уделили практической направленности совместной работы - взаимодействие должно быть ориентировано на создание новых возможностей для бизнеса и отвечать интересам деловых кругов Беларуси и Судана.-0-