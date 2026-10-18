18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия намерены в ближайшее время финализировать договоренности о формировании объединенного рынка электроэнергии - подписать правила его работы. Об этом министр энергетики Денис Мороз заявил в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
Этот вопрос затрагивает национальные интересы каждой из стран. "В настоящий момент мы имеем подписанный договор, и буквально в ближайшее время должны финализировать свои договоренности, подписав правила, по которым будет работать соответствующий рынок", - сказал Денис Мороз.
Министр подчеркнул, что ключевой особенностью этого рынка станет взаимодействие субъектов хозяйствования двух стран по обмену электрической энергией. "Это повысит надежность и доступность электроэнергии в обеих странах", - подчеркнул он.-0-
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Экономика
18 октября 2026, 22:42
Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут правила работы общего рынка электроэнергии
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