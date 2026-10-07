Беларусь и Россия планируют провести мониторинг популяции рыб на Днепре 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют провести мониторинговые работы по ихтиологическим исследованиям на реке Днепр. Об этом шла речь во время российско-белорусской встречи по вопросам рыбного хозяйства, изучения, охраны и рационального использования водных биоресурсов на трансграничных водных объектах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.



Стороны обсудили программу сотрудничества на 2027 год в области рыбного хозяйства. В нее планируется включить мониторинговые работы по ихтиологическим исследованиям на реке Днепр и продолжение обмена генетическим материалом для сохранения разнообразия объектов аквакультуры.



Белорусскую делегацию возглавила начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталия Сонич, российскую - руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) Александр Хатунцов. "Принятый закон Беларуси "Об аквакультуре (рыбоводстве)" будет способствовать созданию благоприятных условий для осуществления аквакультуры, увеличению объема производства продукции аквакультуры и прежде всего возможностей производства других объектов аквакультуры, кроме рыбы", - отметила Наталия Сонич.



Стороны также обменялись информацией об изменениях в структурах государственного управления и природоохранном законодательстве. Проанализированы результаты выполнения планов взаимодействия между территориальными подразделениями Госинспекции охраны животного и растительного мира и Московско-Окского, Северо-Западного территориальных управлений Росрыболовства на 2025-2027 годы. Рассмотрена практика госконтроля за 8 месяцев 2026 года, включая случаи привлечения граждан к ответственности за нарушения правил рыболовства на территории соседней страны и факты массовой гибели рыбы на трансграничных объектах. Кроме того, подведены итоги программ зарыбления и мелиорации трансграничных водоемов, проводившихся по рекомендациям научно-исследовательских институтов России и Беларуси. По результатам встречи стороны подписали протокол.-0-