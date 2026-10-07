Беларусь и Россия планируют провести мониторинг популяции рыб на Днепре 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 7 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:03 Интенсивный переговорный график в Танзании: что обсуждал Алейник на полях 153-й Ассамблеи МПС Политика
19:59 Впервые на пост председателя Межпарламентского союза выдвинута кандидатура от геополитической группы "Евразия"  Политика
19:58 В Наровле учащегося колледжа лишили права распоряжаться доходами: в прокуратуре объяснили причины  Регионы
19:45 Военный эксперт обрисовал возможный облик будущего мира и назвал худший сценарий для человечества  Общество
19:36 Рыженков: повестка саммита СНГ включает в себя очень системные вещи Политика
19:27 Школьников в Северной Ирландии попросили одеваться теплее для сокращения расходов на отопление  В мире
19:21 Семейный форум, конкурсы, концерты: мероприятия Недели родительской любви анонсировали в Минтруда  Общество
19:10 Двойные стандарты по-европейски: как французские протесты разоблачили лицемерие Старого Света  Общество
19:00 Государственных наград удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса  Президент
18:57 Более 31 тыс. детей-мигрантов прибыли в Европу в прошлом году - ООН В мире
18:47 Более 400 минских подростков с начала года попали в поле зрения милиции из-за алкоголя  Регионы
18:40 Лукашенко наградил Николая Бурляева медалью Франциска Скорины  Президент
18:32 Беларусь и Россия планируют провести мониторинг популяции рыб на Днепре  Экономика
18:27 Нацбанк с 20 октября выпускает в обращение золотую монету номиналом 100 рублей  Экономика
18:26 Отечественные сорта занимают более 75% посевов зерновых в стране - Минсельхозпрод Экономика
18:23 О трудовых гарантиях для работников, у которых есть дети, рассказали в Минтруда  Общество
18:12 "Безупречная работа и профессионализм". Гродненская милиция отмечает 82-летие  Регионы
18:11 Беларусь и Пакистан расширяют сотрудничество в сфере безопасности  Политика
18:04 Индия предложила план мирного соглашения по конфликту в Украине  В мире
17:58 Премьера анимационного детского сериала "Волчок" состоится в кинотеатрах Беларуси 8 октября Культура
17:54 В районе "Минск-Арены" 8 октября ожидается увеличение транспортных потоков Регионы
17:54 Пурпурное море и тракторы-амфибии. Как на Полесье убирают клюкву Регионы
17:50 Лукашенко произвел кадровые изменения в судебной системе  Президент
17:46 Более 300 участников соберет Осенняя научная сессия в Минске Общество
17:45 В ЕАЭС прорабатывается создание биржи интеллектуальной собственности  Экономика
17:45 От фильма для подростков до сериала про офицеров. Над какими картинами работает "Беларусьфильм" Культура
17:44 В первый раз отдал деньги, во второй - хотел продать квартиру. Житель Витебска дважды попался на уловки мошенников Регионы
17:39 Лавров: общее евразийское пространство будет выстраиваться не сразу, но уверенно В мире
17:38 Когда откроют музейный квартал в Минске, рассказала гендиректор НХМ Культура
17:37 Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса Регионы
Все новости
Все новости

Беларусь и Россия планируют провести мониторинг популяции рыб на Днепре 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
07 октября 2026, 18:32

Беларусь и Россия планируют провести мониторинг популяции рыб на Днепре 

Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Фото Министерства сельского хозяйства и продовольствия
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия планируют провести мониторинговые работы по ихтиологическим исследованиям на реке Днепр. Об этом шла речь во время российско-белорусской встречи по вопросам рыбного хозяйства, изучения, охраны и рационального использования водных биоресурсов на трансграничных водных объектах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Стороны обсудили программу сотрудничества на 2027 год в области рыбного хозяйства. В нее планируется включить мониторинговые работы по ихтиологическим исследованиям на реке Днепр и продолжение обмена генетическим материалом для сохранения разнообразия объектов аквакультуры.

Белорусскую делегацию возглавила начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталия Сонич, российскую - руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства) Александр Хатунцов. "Принятый закон Беларуси "Об аквакультуре (рыбоводстве)" будет способствовать созданию благоприятных условий для осуществления аквакультуры, увеличению объема производства продукции аквакультуры и прежде всего возможностей производства других объектов аквакультуры, кроме рыбы", - отметила Наталия Сонич.

Стороны также обменялись информацией об изменениях в структурах государственного управления и природоохранном законодательстве. Проанализированы результаты выполнения планов взаимодействия между территориальными подразделениями Госинспекции охраны животного и растительного мира и Московско-Окского, Северо-Западного территориальных управлений Росрыболовства на 2025-2027 годы. Рассмотрена практика госконтроля за 8 месяцев 2026 года, включая случаи привлечения граждан к ответственности за нарушения правил рыболовства на территории соседней страны и факты массовой гибели рыбы на трансграничных объектах. Кроме того, подведены итоги программ зарыбления и мелиорации трансграничных водоемов, проводившихся по рекомендациям научно-исследовательских институтов России и Беларуси. По результатам встречи стороны подписали протокол.-0- 
Теги
Беларусь Министерство сельского хозяйства и продовольствия Россия
Новости рубрики Экономика
Фото Нацбанка Нацбанк с 20 октября выпускает в обращение золотую монету номиналом 100 рублей 
Фото из архива Отечественные сорта занимают более 75% посевов зерновых в стране - Минсельхозпрод
Фото из архива В ЕАЭС прорабатывается создание биржи интеллектуальной собственности 
Фото из архива БУТБ упростила доступ узбекских компаний на биржевые торги
Фото посольства Беларуси в России Рабочая группа по сотрудничеству с Магаданской областью обсудила расширение экспорта белорусской техники в регион
Фото из архива Соглашение о торговле услугами и инвестициях между Беларусью и ОАЭ вступило в силу 
  • Главная
  • Беларусь и Россия планируют провести мониторинг популяции рыб на Днепре 
    • Главное
    Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ
    Государственных наград удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса 
    Министры иностранных дел согласовали проект заявления глав государств в связи с 35-летием СНГ
    "ИнтерСтиль-2026": здесь рождаются тренды красоты будущего
    Топ-новости
    Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
    Лукашенко произвел кадровые изменения в судебной системе 
    Беларусь и Пакистан расширяют сотрудничество в сфере безопасности 
    Рыженков: повестка саммита СНГ включает в себя очень системные вещи
    Экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы установлены в Беларуси
    Беларусь рассчитывает укрепить сотрудничество с Туркменистаном в социальной сфере и медицине
    "Страх перед трагедией". Во Франции протесты школьников переросли в кровавое побоище - кто виноват? 
    "Жить за границей невозможно, готовы понести наказание". Генпрокурор об обращениях уехавших за рубеж белорусов 
    Баранец о последствиях протестов во Франции: либо Макрон уйдет, либо ситуация продолжит ухудшаться
    Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт
    5G появился в Гродно - сеть Life продолжает расширяться
    Октябрьский рекорд? Синоптики рассказали, где 8 октября воздух прогреется до +25°С
    Совет Республики одобрил изменения в законы по вопросам мелиорации земель
    РАТС ШОС: Беларусь проявила себя активным приверженцем курса на укрепление "шанхайской семьи"
    Законопроект об аквакультуре одобрен Советом Республики
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.