Беларусь и Россия наращивают объемы биржевой торговли 

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевая торговля Беларуси и России демонстрирует устойчивую положительную динамику. Об этом заявил помощник председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Александр Башлий во время практического вебинара для представителей российского бизнеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ."За неполные 10 месяцев сумма сделок российских участников торгов уже на 8% превысила результат за весь прошлый год. Что касается количества резидентов Российской Федерации, аккредитованных на нашей платформе, то на сегодня их 5384. Это на 468 компаний больше, чем в начале года", - рассказал Александр Башлий.Стимулировать стабильный приток новых участников торгов из России, а также дальнейший рост объемов биржевых сделок планируется за счет финансовых и страховых инструментов Российского экспортного центра. По словам руководителя представительства РЭЦ в Беларуси Виктора Доронкевича, применение данных инструментов расширит возможности для взаимной биржевой торговли между российскими и белорусскими субъектами хозяйствования."По опыту, наиболее востребованными инструментами для российского бизнеса будут такие, как финансирование экспортных сделок и страхование отсрочки платежа. Их использование способствует минимизации коммерческих рисков и позволяет реализовывать товар, даже когда у контрагента недостаточно средств для его приобретения. Каких-либо ограничений по сумме финансовой поддержки у нас нет, поэтому сделки могут быть любого объема", - подчеркнул Виктор Доронкевич.В мероприятии, организованном совместно с Российским экспортным центром, приняли участие порядка 40 руководителей российских предприятий, многие из которых уже используют инструменты БУТБ для работы на белорусском рынке. Во время вебинара прозвучали выступления ряда профильных экспертов РЭЦ по вопросам сотрудничества с БУТБ в части создания совместных коробочных продуктов, упрощающих выход российских компаний на биржевой рынок Беларуси, а также на реальных примерах рассмотрены преимущества интеграции инструментов центра в деятельность биржи.Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между БУТБ и РЭЦ подписан 14 октября 2024 года на форуме "Сделано в России". За два года партнерства было проведено свыше 60 совместных мероприятий в Беларуси и России, направленных на укрепление деловых связей и развитие биржевой торговли между двумя странами.ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-