30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Новосибирская область подписали дорожную карту научно-технологического сотрудничества на 2027-2029 годы на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". Подписи под документом поставили заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Татьяна Столярова и заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.



"Реализация дорожной карты позволит вывести научно-техническое сотрудничество Беларуси и Новосибирской области на новый уровень. Документ предусматривает создание белорусско-новосибирской рабочей группы в области научно-технической деятельности, а также все этапы отбора и реализации совместных научно-технических проектов: начиная от проведения конкурса и выделения финансирования победителям и заканчивая контролем итогов выполнения проектов", - рассказали в ГКНТ.



В комитете отметили, что сотрудничество с российскими регионами в научно-технологической сфере активно развивается. Недавно открылись новые перспективы в сотрудничестве с Тюменской областью. В частности, создана совместная рабочая группа, одобрено решение о проведении в 2026 году конкурсного отбора по поддержке совместных научно-технических проектов, выполняемых образовательными и научными организациями Беларуси и Тюменской области.



Кроме того, в целях дальнейшего развития научно-технического сотрудничества с регионами России сторонами подготовлен проект меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и правительством Свердловской области.-0-