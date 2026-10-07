Беларусь и Нижегородская область проработают совместный проект в судоходстве

Одна из ключевых тем - производство пассажирского электротранспорта. В Нижний Новгород поставлено 170 новых трамваев и 62 электробуса, которые выпущены на совместном предприятии "Нижэкотранс". В 2026-2027 годах планируется закупка еще 60 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.
Также направлением совместной работы станет восстановление компетенций Беларуси в сфере судоходства и судостроения. Прорабатываемый проект предусматривает несколько этапов: путевые работы и расчистку рек для поддержания судоходных глубин с помощью судов технического флота, развитие круизного судоходства и логистического транспорта.
Обсуждалось и взаимодействие в сельском хозяйстве, в сфере автомобилестроения и увеличения поставок автокомпонентов. Отдельное внимание уделено работе совместных предприятий "Красный борец - РУС" и "НижегородЛифтМаш".
"Поставки станочного и лифтового оборудования отмечены как одни из приоритетных направлений сотрудничества Беларуси и Нижегородской области", - отметили в пресс-службе.-0-