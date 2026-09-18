ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-





Фото БУТБ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Монголия определили приоритеты взаимной биржевой торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.С целью дальнейшего развития биржевой торговли между Беларусью и Монголией определены наиболее перспективные группы товаров для поставок на рынки двух стран с использованием электронной инфраструктуры БУТБ. Так, в части экспорта в Монголию планируется сфокусировать внимание на продукции сельского хозяйства и деревообработки, а в части импорта в Беларусь - на сырье и материалах для текстильной промышленности.Данные вопросы, а также мероприятия по привлечению монгольского бизнеса на белорусскую биржевую платформу обсуждались во время многоотраслевой выставки Ulaanbaatar Partnetrship, которая проходит 17-20 сентября в столице Монголии - Улан-Баторе."Для обеспечения сбалансированного и взаимовыгодного характера белорусско-монгольской биржевой торговли планируется сконцентрировать усилия как на экспортном, так и на импортном направлениях. В настоящее время Монголия является нетто-импортером белорусских товаров через биржевую площадку. В текущем году это главным образом сухое обезжиренное молоко, тогда как в 2024-2025 годах основной объем биржевых сделок пришелся на закупки белого кристаллического сахара. Очевидно, что товарную номенклатуру необходимо расширять, в том числе за счет поставок из Монголии. Например, в Беларуси есть спрос на качественное текстильное сырье, которое уже на протяжении нескольких лет успешно реализуется на биржевых торгах резидентами Индии, Китая, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Аналогичное сотрудничество хотелось бы наладить и с монгольскими производителями", - отметила ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ирина Кравченя в ходе презентации преимуществ биржевого механизма как связующего звена между субъектами хозяйствования Беларуси и Монголии.Ожидается, что содействие в информировании и привлечении монгольских деловых кругов на БУТБ будет оказывать посольство Беларуси в Монголии, договоренность о взаимодействии с которым достигнута на полях выставки Ulaanbaatar Partnetrship, а также новый биржевой брокер БУТБ - ООО "Монброк", аккредитованный в августе 2026 года. Данная компания намерена не только помогать монгольским производственным и торговым предприятиям заключать сделки на белорусской биржевой площадке, но и при необходимости решать вопросы взаиморасчетов и логистики.