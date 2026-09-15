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Беларусь и Мьянма ведут активный диалог по поставкам мясной продукции, сливочного, рапсового масла

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
15 сентября 2026, 15:43

Беларусь и Мьянма ведут активный диалог по поставкам мясной продукции, сливочного, рапсового масла

Фото mshp.gov.by
Фото mshp.gov.by
Фото mshp.gov.by
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Мьянма намерены развивать сотрудничество в агропромышленной сфере. Об этом шла речь во время рабочей встречи заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Ивана Смильгиня с заместителем министра сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы доктором Е Тун Вином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Делегация из Мьянмы находится в Беларуси с целью изучения передовых технологий и налаживания прямых контактов. Как отметили в пресс-службе ведомства, товарооборот между странами демонстрирует уверенный рост: за семь месяцев 2026 года он увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии в Мьянму поставлено 800 т сухих молочных продуктов и 500 т сыворотки. Беларусь закупает в Мьянме рис и ведет переговоры о поставках морепродуктов. 

Активно ведется диалог по поставкам сливочного масла, мясной продукции, макаронных изделий и рапсового масла. "Беларусь способна внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности Мьянмы, поставляя высококачественные товары по доступным ценам. Мы также готовы оказать содействие в проектировании и оснащении современным оборудованием молочно-товарных ферм", - отметил Иван Смильгинь.

Стороны также обсудили образовательное взаимодействие. Мьянманские коллеги получили информацию о возможностях подготовки и переподготовки аграрных специалистов в вузах Беларуси, включая программы стажировок.

Также в министерстве сообщили, что делегация Мьянмы планирует посетить ряд ключевых объектов АПК. Правительство страны стремится к полной продовольственной самообеспеченности и рассматривает Беларусь как надежного партнера. "Нас особенно интересуют белорусские технологии в животноводстве, переработке молока и земледелии. Учитывая сложные географические особенности нашей страны, опыт Беларуси в рациональном внесении удобрений и сельскохозяйственном машиностроении имеет для нас огромную ценность", - подчеркнул Е Тун Вин.-0-
Теги
Беларусь Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мьянма
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