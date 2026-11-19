19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временный поверенный в делах Беларуси в Мьянме Олег Голубев встретился с союзным министром национального планирования, инвестиций и внешнеэкономических отношений Мьянмы, сопредседателем Совместного белорусско-мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Аун Чжо Хо. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической области, включая ход реализации совместных кооперационных проектов в рамках выполнения достигнутых договоренностей на высшем уровне. Также определили приоритетные шаги по развитию взаимодействия в сферах машиностроения, сельского хозяйства и инфраструктуры с привлечением деловых кругов двух стран.-0-
Экономика
19 ноября 2026, 18:33
Беларусь и Мьянма обсудили развитие сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве и инфраструктуре
Фото МИД
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