Беларусь и Куба планируют наращивать взаимную торговлю и развивать фармакологические проекты

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост частного сектора на Кубе и его динамичный вклад в развитие экономики страны делают перспективным вовлечение бизнеса обеих стран в реализацию совместных проектов. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров на встрече с первым заместителем министра промышленности Кубы Ямилин Гонсалес Милиан, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.



"Это касается и организации поставок сухих молочных продуктов для их последующей реализации и переработки, медицинских препаратов и других необходимых для Кубы товаров без привлечения средств государственной поддержки", - сказал Александр Егоров.



Также он отметил наличие реального потенциала в наращивании взаимных поставок товаров. В частности, могут быть рассмотрены вопросы поставок алкогольной продукции, табака, морепродуктов, тропических фруктов в обмен на поставки белорусского сухого молока, лекарственных препаратов, продовольствия и других товаров.



"Определенный потенциал имеют совместные проекты в фармакологическом секторе, обмен медицинскими технологиями, взаимодействие по экспорту-импорту медицинского сырья, медпрепаратов. Беларусь готова оказывать техническую помощь в виде обучения, консультаций и адаптации белорусских решений под кубинские условия", - подчеркнул Александр Егоров.



По его словам, реализация указанных проектов не будет оказывать дополнительную кредитную нагрузку на кубинскую экономику и будет способствовать решению приоритетных задач, в том числе в области продовольственной безопасности.-0-