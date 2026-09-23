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Беларусь и Китай внедрят электронные разрешения на грузоперевозки 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
23 сентября 2026, 21:00

Беларусь и Китай внедрят электронные разрешения на грузоперевозки 

Алексей Ляхнович и Лю Вэй. Фото Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси
Алексей Ляхнович и Лю Вэй. Фото Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси
Алексей Ляхнович и Лю Вэй. Фото Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай подписали меморандум о внедрении электронных разрешений на международные грузоперевозки. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.

Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович и министр транспорта Китая Лю Вэй подписали данный документ в рамках Глобального форума по устойчивому транспорту в Пекине. "Взаимодействие Беларуси и КНР в сфере автомобильного транспорта сегодня вышло на новый уровень. Одним из главных драйверов роста эффективности логистики должно стать внедрение системы электронных разрешений", - сказал Алексей Ляхнович.

Ожидается, что переход на цифровой формат принесет рынку ряд ключевых преимуществ. Система позволит решить проблему физической нехватки бумажных бланков, которая традиционно обостряется в конце года. Цифровизация минимизирует сопутствующие логистические издержки и до минимума сократит сроки оформления документов. Оперативное получение разрешений повысит оборачиваемость автотранспорта, что напрямую снизит конечную стоимость доставки товаров.

Алексей Ляхнович также высоко оценил партнерство стран в железнодорожном секторе. Благодаря скоординированным действиям сторон обеспечивается стабильное и бесперебойное движение контейнерных поездов по стратегическому маршруту Китай - Европа - Китай. Кроме того, в рамках стратегического партнерства проводится работа по расширению пассажирского и грузового авиасообщения. Страны взаимодействуют в создании сквозных логистических цепочек для перевозок белорусских экспортных грузов, расширении технологического обмена и внедрении совместных цифровых решений.

Также Алексей Ляхнович выступил с докладом о применении искусственного интеллекта в транспортной отрасли Беларуси. "Компьютерное зрение и машинное обучение сегодня позволяют получать данные о внешней среде, анализировать их и формировать трехмерные модели дорожной обстановки в реальном времени. Также у нас создана система распознавания выхода диких животных на проезжую часть, которая оповещает водителей о возникающей опасности. С использованием искусственного интеллекта внедрен метеомониторинг", - отметил он. Кроме того, искусственный интеллект применяется в развитии городской среды, оптимизации маршрутов общественного транспорта, используется в планировании инфраструктуры.-0- 
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