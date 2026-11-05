5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай наметили шаги по развитию сотрудничества в транспортной сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса по итогам встречи министра транспорта и коммуникаций Алексея Ляхновича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Китая в Беларуси Чжан Вэньчуаня.
Алексей Ляхнович отметил многолетний позитивный опыт сотрудничества. "Выполняются регулярные полеты между столицами наших государств, а также из Минска в Урумчи и Санью. Ведется работа по расширению авиасообщения между нашими странами. Кроме того, в тестовом режиме запущена программа по выдаче электронных разрешений перевозчикам обеих стран по заявительному принципу - без количественных ограничений", - сказал министр.
Он добавил, что Белорусская железная дорога обеспечивает устойчивые транспортные связи в сообщениях Китай - Беларусь - Китай и Китай - Европа - Китай, являясь важным и надежным звеном евразийских транспортных коридоров.
Чжан Вэньчуань также отметил важность и значимость стратегического партнерства с Беларусью.
"Сфера транспорта - одно из главных направлений сотрудничества для Китая. Мы видим большие перспективы и успех уже реализованных проектов, которые показывают, на каком беспрецедентно высоком уровне находятся сегодня наши отношения", - заявил он.
Стороны подтвердили готовность оперативно решать любые возникающие вопросы для углубления сотрудничества.-0-
Экономика
05 ноября 2026, 17:23
Беларусь и Китай ведут работу по расширению авиасообщения
Фото mintrans.gov.by
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