Беларусь и Китай планируют развивать биржевую торговлю несырьевыми товарами

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие биржевой торговли несырьевыми товарами между Беларусью и Китаем отвечает стратегическим интересам обеих сторон, позволяя увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре взаимного товарооборота и создавать благоприятные условия для промышленной кооперации. Такое мнение высказали руководители китайских торговых и производственных организаций, посетившие центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи по приглашению представительства БУТБ в Шанхае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.





Цель визита бизнес-делегации КНР - познакомиться с особенностями работы белорусской биржевой площадки для последующего участия в торгах в качестве продавцов и покупателей. По данным БУТБ, с начала года на бирже аккредитовались 112 новых компаний из Поднебесной, что является самым высоким показателем за всю историю сотрудничества Беларуси и Китая в биржевой сфере.





"В этом году китайский бизнес проявляет беспрецедентный интерес к биржевому рынку Беларуси. Это отражается как на количестве аккредитованных компаний, число которых уже достигло 459, так и на динамике суммы сделок - плюс 12% к январю - сентябрю 2025 года. При этом на 5% выросли объемы биржевых продаж китайского оборудования, техники, запчастей и комплектующих их непосредственными производителями. В свою очередь белорусские участники торгов в семь раз в стоимостном выражении увеличили поставки в Китай продукции переработки льна. Таким образом, несырьевой экспорт с применением биржевого механизма демонстрирует высокие темпы роста и со стороны Беларуси, и со стороны КНР", - рассказал заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный во время переговоров с представителями китайских деловых кругов.





По итогам девяти месяцев 2026 года доля экспорта белорусских товаров в общей сумме биржевых сделок резидентов КНР на БУТБ составила 90%. По сравнению с январем - сентябрем 2025 года этот показатель увеличился на 3%.





ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-