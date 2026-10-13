13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые возможности для бизнеса рассмотрели в Кении заместитель председателя БелТПП Елена Малиновская и президент Кенийской национальной палаты торговли и промышленности (KNCCI) Эрик Рутто. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белорусскую торгово-промышленную палату.
Руководство Беларуси придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки, отметила Елена Малиновская. БелТПП готова содействовать налаживанию деловых контактов между белорусскими компаниями и деловыми кругами Кении. Она также пригласила руководство KNCCI посетить Беларусь в 2027 году. Предложено организовать двусторонний бизнес-форум и посещение предприятий, представляющих интерес для кенийских фирм.
Встреча состоялась накануне Africa Commerce & Industry Summit 2026, который пройдет 14-16 октября в Найроби. Его организует KNCCI в честь 60-летия со дня основания палаты. Во встрече также приняли участие посол Беларуси в Кении Дмитрий Красовский и делегация БУТБ.-0-
Экономика
13 октября 2026, 20:05
Беларусь и Кения рассмотрели новые возможности для бизнеса
Фото БелТТП
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