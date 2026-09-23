23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Камбоджа расширяют сотрудничество в транспортной сфере. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси.



Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович встретился с министром общественных работ и транспорта Королевства Камбоджа Пенгом Понеа на площадке Глобального форума по устойчивому транспорту в Пекине. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере гражданской авиации, автомобильного транспорта и дорожного строительства.



Пенг Понеа особо подчеркнул заинтересованность камбоджийской стороны в возведении автомагистралей и мостов. "Мы уже завершили прокладку высокоскоростной автомагистрали, соединившей столицу с морским портом. Следующим этапом станет масштабный проект скоростной дороги от Пномпеня до границы с Вьетнамом. Третий приоритетный маршрут свяжет столицу с Таиландом", - сказал он.



В свою очередь Алексей Ляхнович подтвердил готовность белорусской стороны предоставить глубокую экспертизу в области проектирования и содержания дорог. "Беларусь занимает лидирующее место среди стран СНГ по плотности автомобильных дорог, и сейчас мы сфокусированы на их модернизации. С 2014 года в республике внедряется технология укладки цементобетонных покрытий, которые отличаются повышенной прочностью и долговечностью. Мы готовы к полноценному партнерству: от обмена опытом и передачи технологий до совместного обслуживания дорожной сети и внедрения решений для увеличения межремонтных сроков", - подчеркнул он.-0-