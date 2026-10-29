Беларусь и Калужская область укрепят кооперационные связи через биржевую торговлю





Приоритетное внимание будет уделяться сегменту малого и среднего бизнеса, которому БУТБ не только предоставит свою цифровую инфраструктуру для организации сбытовой деятельности за рубежом, но и обеспечит дополнительный канал закупок сырья и материалов для производственных целей. Договоренность о развитии сотрудничества в таком взаимовыгодном формате достигнута между БУТБ и Торгово-промышленной палатой Калужской области на полях XIII Межрегионального кооперационного форума "Производственная кооперация и импортозамещение", состоявшегося 29 октября в Калуге. Организатором мероприятия выступила региональная ТПП.





"Сегодня на биржевых торгах представлены 43 компании и индивидуальных предпринимателя из Калужской области. Это плюс шесть новых участников торгов с начала года. При этом по сравнению с прошлым годом почти в два раза увеличилась сумма биржевых сделок. В частности, основной объем белорусского экспорта пришелся на лесопродукцию, в то время как калужские товаропроизводители реализовывали через биржу промышленное оборудование и текстиль", - рассказал ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Константин Чапковский во время презентации биржевых инструментов деловым кругам Калужской области.





По мнению эксперта БУТБ, полноценно раскрыть все возможности биржевого механизма позволит максимальная диверсификация товарной структуры биржевых сделок между белорусскими и калужскими субъектами хозяйствования.





"Безусловно, положительным моментом считаю выход на биржу калужских поставщиков продукции промышленного назначения. Это чрезвычайно широкая категория товаров, торговля которой в равной степени учитывает интересы Беларуси и Калужской области, оптимизируя цепочки поставок и способствуя установлению прочных деловых контактов на уровне отдельных предприятий и целых отраслей", - отметил ведущий специалист управления ВЭД БУТБ.





В настоящее время на резидентов РФ приходится 58% всей суммы внешнеторговых биржевых сделок по направлению "Промышленные и потребительские товары". Наряду с российскими участниками в пятерку самых активных продавцов и покупателей данных товаров на БУТБ входят Китай, Индия, Турция и Таджикистан.





ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадку Белорусской универсальной товарной биржи планируется использовать как один из инструментов активизации взаимодействия Беларуси и Калужской области в сфере промышленной кооперации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.