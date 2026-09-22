22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран наметили перспективы развития делового сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального центра поддержки экспорта.



Директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Мохсеном Омид-Замани. Состоялся обмен мнениями о торгово-экономическом потенциале Беларуси и Ирана, обсуждены приоритетные направления развития сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации и делового взаимодействия.



Стороны отметили взаимную заинтересованность в активизации контактов между представителями деловых кругов двух стран и расширении практического взаимодействия на уровне компаний.



Отдельное внимание уделено возможностям Беларуси как участника Евразийского экономического союза, что создает дополнительные предпосылки для выхода иранских компаний на рынок ЕАЭС и развития кооперационных проектов.



Николай Борисевич представил возможности Национального центра поддержки экспорта по содействию развитию внешнеэкономической деятельности, включая поиск партнеров, организацию деловых контактов и мероприятий, информационно-аналитическую поддержку бизнеса.



Важной частью обсуждения стали вопросы повышения осведомленности представителей бизнеса об условиях ведения внешнеэкономической деятельности, возможностях выхода на рынки Беларуси и Ирана, о перспективных направлениях сотрудничества.



Стороны обсудили также предстоящие международные и деловые мероприятия, которые могут стать площадкой для расширения прямых контактов между белорусскими и иранскими компаниями.



По итогам встречи собеседники сошлись во мнении, что существует ряд перспективных направлений взаимодействия, реализация которых может способствовать росту взаимной торговли, развитию производственной кооперации и формированию взаимовыгодных проектов между двумя странами.-0-