17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста суммы биржевых сделок между белорусскими и индийскими компаниями по итогам биржевых торгов в январе - октябре 2026 года составил 136%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).





Увеличение объемов биржевой торговли связано с активизацией взаимных поставок сырья и материалов для текстильной промышленности, на которые сейчас приходится практически весь биржевой товарооборот Беларуси и Индии. Об этом сообщила ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ирина Кравченя в ходе презентации возможностей биржевой площадки на индийско-белорусском деловом и инвестиционном форуме, который состоялся в Нью-Дели.





"На сегодня подавляющее большинство биржевых сделок между резидентами Беларуси и Индии приходится на импорт и экспорт текстильной продукции. В частности, из Беларуси на индийский рынок поставляется котонизированное льняное волокно и кожа "вет-блю", в то время как индийские производители реализуют на биржевых торгах чистошерстяной топс, вискозное волокно, а также запчасти и комплектующие для оборудования, используемого в текстильной отрасли. Удельный вес этих товаров в структуре белорусско-индийской биржевой торговли превышает 90% в стоимостном выражении", - рассказала Ирина Кравченя.





Несмотря на высокую положительную динамику суммы биржевых сделок, представительница БУТБ обратила внимание на значительный нереализованный потенциал двустороннего сотрудничества в биржевой сфере. Это касается как количества аккредитованных на БУТБ индийских субъектов хозяйствования, так и номенклатуры товаров, вовлеченных в биржевую торговлю между двумя странами.





"На данный момент индийский бизнес представлен на нашей электронной платформе 19 компаниями. Это на пять участников торгов больше, чем в начале года. При этом один из них имеет статус биржевого брокера, что поспособствовало расширению ассортимента товаров, по которым в текущем году заключаются белорусско-индийские биржевые сделки. В качестве примера можно привести экспорт в Индию пробной партии дубленого полуфабриката "вет-блю". Вместе с тем для полноценного развития биржевой торговли с одной из крупнейших экономик мира этого явно недостаточно, поэтому биржа заинтересована в приходе на торги новых продавцов и покупателей из Индии, готовых применять биржевой механизм на регулярной основе", - подчеркнула Ирина Кравченя.





ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-