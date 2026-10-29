Беларусь и Ферганская область подписали девять соглашений о сотрудничестве

29 октября, Минск/корр. БЕЛТА/. От поставок сушеных овощей до удобрений - девять новых соглашений о сотрудничестве между Беларусью и Ферганской областью Узбекистана были подписаны в ходе бизнес-форума с участие представителей деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.



Открывая бизнес-форум, генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко отметил, что межрегиональное взаимодействие бизнеса невозможно без поддержки власти. "В сентябре делегация Минской области была в Узбекистане, где познакомилась с потенциалом и промышленной мощностью Ферганской области. Ее представители смогли убедиться, насколько мощно развивается регион, создаются условия для бизнеса, укрепляется инвестиционный потенциал. Но самое главное - увидели желание выстраивать качественное сотрудничество с Беларусью", - подчеркнул он.



Заместитель хокима Ферганской области - начальник управления инвестиций, промышленности и торговли Ислом Мадаминов, отметил, что благодаря позиции лидеров Беларуси и Узбекистана, отношения между странами за последние десять лет поднялись на новый уровень как по качеству, так и по содержанию. "За последние восемь месяцев товарооборот между нашими странами составил $731 млн, показав рост 22%. При этом мы покупаем в Беларуси в четыре раза больше, чем экспортируем. А это значит, что есть точки роста", - рассказал он, подчеркнув, что Беларусь и Узбекистан не конкурируют, а взаимодополняют друг друга.



"Что касается Ферганской области, то это регион с развитой нефтеперерабатывающей отраслью, пищевой промышленностью, мы первые в республике по сельскому хозяйству, а также экспорту сельхопродукции (за прошлый год - на $4,5 млн). У нас работает более 13 тыс. малых и средних предприятий. К концу года есть планы по освоению ими $4,5 млрд", - рассказал заместитель хокима Ферганской области.



В бизнес-форуме принимают участие более 20 представителей различных отраслей промышленности Ферганской области - от производителей строительных материалов до фармацевтики. "Ферганские компании уже активно работают на территории Беларуси: мы реализуем семь совместных проектов в сфере животноводства на общую сумму $8 млн. Есть определенные наработки в электротехническом направлении, строительстве, фармацевтике и др. И со своей стороны гарантируем, что каждому белорусскому предпринимателю, потенциальному инвестору будет гарантировано сопровождение от выбора площадки до запуска производства", - отметил Ислом Мадаминов.



На форуме было подписано девять соглашений о сотрудничестве. В частности, контракт на поставку сушеных фруктов и овощей, соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве по выращиванию ягод, контракт на поставку хелатных комплексных удобрений и др. Также форум стал площадкой для подписания соглашения об установлении дружественных отношений между Столинским районом Брестской области и Узбекистанским районом Ферганской области.-0-