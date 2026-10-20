Беларусь готова расширять номенклатуру поставок на Кубу

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова обеспечивать регулярные поставки на Кубу и расширять номенклатуру продукции. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси Ивана Смильгиня с кубинской делегацией из числа руководителей профильных комбинатов пищевой промышленности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.
По итогам 2025 года товарооборот продовольствия между странами прибавил 18%. Если ранее визитной карточкой белорусского экспорта выступало сухое молоко, то сегодня номенклатура расширяется. В текущем сезоне Куба приняла первый контейнер белорусского сливочного масла, а благодаря работе ветеринарных ведомств более двух десятков отечественных площадок получили аккредитацию. "Мы больше не ограничиваемся ролью классических поставщиков. Наша цель - стать партнером для 164 кубинских предприятий, обеспечивая их сырьем и инновациями. Также ждем на полках наших магазинов ваши тропические фрукты, кофе", - подчеркнул Иван Смильгинь.
Глава кубинской делегации - председатель бизнес-группы в области пищевой промышленности Министерства пищевой промышленности Кубы Идалберто Родригес Херрера отметил: "Мы восхищены качеством белорусской продукции и видим колоссальный резерв для обмена опыта и технологиями. Наша задача - перевести многолетние отношения в плоскость рентабельных совместных проектов".
Фундаментом белорусско-кубинского партнерства остаются взаимное доверие и высокое качество производимой продукции. В ходе визита гости ознакомятся с потенциалом ведущих отечественных предприятий и проведут серию предметных переговоров. Практическим итогом поездки должно стать расширение экспортно-импортного портфеля: в планах - налаживание прямых контактов с белорусскими импортерами, крупными торговыми сетями и предприятиями.-0-