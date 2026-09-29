29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова оказать содействие Индонезии в мелиорации рисовых полей. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игоря Дорофейчика с заместителем посла Индонезии в Москве Хартьо Харкомойо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.



Стороны сверили позиции по ключевым направлениям взаимодействия и обозначили деловые моменты дальнейшего партнерства. Как отметили в пресс-службе, основу белорусских поставок составляет молочная продукция - сухое цельное и обезжиренное молоко, молочная сыворотка. На индонезийском рынке аттестованы уже 17 белорусских молокоперерабатывающих предприятий, 13 из которых прошли очную инспекцию индонезийской стороны в начале текущего года и подтвердили высокое качество производимой продукции.



На встрече поднимался вопрос ускоренной аккредитации новых белорусских поставщиков - индонезийская сторона подтвердила готовность содействовать этому процессу. Кроме того, на встрече обсудили экспорт мясной продукции: Беларусь может поставлять в Индонезию говядину, полностью соответствующую ветеринарным требованиям страны-импортера.



Отдельным направлением сотрудничества становится обмен компетенциями. Белорусская сторона выразила готовность оказать содействие Индонезии в мелиорации рисовых полей - соответствующие документы уже подготовлены и находятся на рассмотрении индонезийских специалистов. Подводя итог переговоров, Игорь Дорофейчик отметил: "Беларусь открыта к расширению номенклатуры поставок и готова делиться собственным практическим опытом в мелиорации".



Хартьо Харкомойо подчеркнул, что агропромышленный комплекс является приоритетным направлением для Индонезии. "Мы стремимся вывести сотрудничество на качественно новый уровень, опираясь на проверенное качество белорусской продукции", - сказал он.



В качестве следующего шага стороны договорились расширить постоянный обмен деловыми контактами для наращивания взаимного товарооборота.-0-