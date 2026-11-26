Он отметил, что в последние годы двустороннее взаимодействие заметно активизировалось, визиты на правительственном и отраслевых уровнях позволили укрепить рабочие связи и добиться конкретных результатов в реализации совместных проектов.Что касается результатов прошедшего заседания совместной комиссии, Евгений Шестаков рассказал, что стороны предметно рассмотрели ход реализации проектов, определили новые направления взаимодействия и дальнейшие шаги по наиболее важным вопросам двусторонней повестки."Одной из ключевых тем остается поставка белорусской техники в Никарагуа. Договорились предпринять необходимые меры по расширению сотрудничества в этой сфере на долгосрочной основе. Подробно обсудили и перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, в том числе возможности поставок белорусского продовольствия в Никарагуа и никарагуанской сельхозпродукции в Беларусь", - заявил замминистра.Кроме того, значительный потенциал для развития сотрудничества есть в здравоохранении, фармацевтике, сфере науки и технологий. Согласовано продолжение работы по изучению возможностей поставок в Никарагуа белорусских лекарственных препаратов и медицинского оборудования.Отдельное внимание уделено расширению контактов между деловыми кругами и научно-производственными организациями двух стран. Стороны также продолжат работу по развитию договорно-правовой базы и практической реализации достигнутых договоренностей.Важным событием в двусторонних отношениях станет взаимное расширение дипломатического присутствия. В Минске начинает работу дипломатическое представительство Никарагуа, а в ближайшей перспективе планируется открытие белорусского диппредставительства в Манагуа.-0-