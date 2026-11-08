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БелАЭС суммарно выработала 70 млрд кВт.ч электроэнергии

Опубликовано:

Логотип БелТА
Экономика
08 ноября 2026, 12:42

БелАЭС суммарно выработала 70 млрд кВт.ч электроэнергии

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему Беларуси суммарная выработка Белорусской атомной электростанции достигла 70 млрд кВт.ч. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве указали, что работа БелАЭС позволила заместить более 18 млрд куб.м природного газа, снизить зависимость от импортируемых энергоресурсов и укрепить энергетическую безопасность страны.

"Станция обеспечивает около 40% потребностей Беларуси в электроэнергии, создавая дополнительные возможности для развития промышленности, электротранспорта и использования электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения", - подчеркнули в Минэнерго.-0-
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