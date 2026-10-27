БелАЭС договорилась о сотрудничестве с Центром аддитивных технологий

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская атомная электростанция и Центр аддитивных технологий РН подписали соглашение о сотрудничестве на полях XXX Белорусского энергетического и экологического форума в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.





Подписи под документом поставили директор ООО "Центр аддитивных технологий РН" Денис Рогачев и генеральный директор РУП "Белорусская атомная электростанция" Сергей Бобович. Соглашение направлено на развитие долгосрочного сотрудничества в области реализации мероприятий по изготовлению продукции с применением методов аддитивного производства, предназначенной для эксплуатации в составе вспомогательного оборудования БелАЭС, не влияющего на ядерную и радиационную безопасность.





Денис Рогачев отметил, что аддитивные технологии поэтапно внедряются в промышленном секторе Беларуси. "Крупные предприятия страны рассматривают печать изделий в своем серийном производстве. С помощью 3D-принтеров можно получать детали и узлы с уникальными свойствами, сокращать сроки выпуска продукции. Сотрудничество с Белорусской АЭС даст старт новым перспективным совместным проектам в области аддитивного производства", - сказал он.

Сергей Бобович добавил, что для внедрения аддитивных технологий необходимо выстроить четкий механизм взаимодействия всех заинтересованных организаций и ведомств для обеспечения качества на всех этапах изготовления продукции. "Нам предстоит разработать мероприятия, которые позволят решить задачи по формированию нормативной базы, созданию аккредитованных лабораторий, проведению испытаний продукции и др. На текущий момент разрабатывается дорожная карта, определяющая пути реализации указанных задач при безусловном обеспечении безопасности Белорусской АЭС", - подчеркнул он. Сергей Бобович добавил, что для внедрения аддитивных технологий необходимо выстроить четкий механизм взаимодействия всех заинтересованных организаций и ведомств для обеспечения качества на всех этапах изготовления продукции. "Нам предстоит разработать мероприятия, которые позволят решить задачи по формированию нормативной базы, созданию аккредитованных лабораторий, проведению испытаний продукции и др. На текущий момент разрабатывается дорожная карта, определяющая пути реализации указанных задач при безусловном обеспечении безопасности Белорусской АЭС", - подчеркнул он.





Центр аддитивных технологий - совместное предприятие белорусского холдинга "Горизонт" и госкорпорации "Росатом", открытое 29 сентября 2025 года в Минске. Центр оказывает услуги 3D-печати, проводит НИОКР и технологические аудиты предприятий, развивает локализацию производства и подготовку кадров.





Топливный дивизион "Росатома" имеет опыт внедрения технологий 3D-печати в тепловой генерации Беларуси. На базе Центра аддитивных технологий специалисты реализуют проекты импортозамещения и повышения ремонтопригодности оборудования. Компетенции белорусских специалистов позволяют встраивать 3D-печать и в ремонтные процессы.-0-