B2B-переговоры, рекламный тур для блогеров. Что организуют на белорусско-китайском туристическом форуме

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 150 человек примут участие в белорусско-китайском туристическом форуме, который пройдет в Бресте 19-22 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы.



Брест на несколько дней станет площадкой для встреч официальных и деловых кругов, специалистов профильных ассоциаций, туроператоров, отельеров, журналистов и трэвел-блогеров. Ожидается, что к форуму присоединятся представители китайских провинций Хубэй, Шаньси, Шэньси, Хунань, Хэбэй, Цзянси, Хэнань, а также из Урумчи, Синдзян-Уйгурского автономного района.



"На данный момент о своем участии уже заявили около 45 представителей Китая, начиная от туроператоров, специалистов сферы гостеприимства, экспертов по созданию China Friendly среды. Планируется прибытие четырех китайских блогеров с большим охватом аудитории", - рассказал заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко.



Во время форума состоятся панельные дискуссии, B2B-переговоры, подписание меморандумов. Будут работать зоны гостеприимства с интерактивом. Специалисты обсудят ключевые темы для сотрудничества. Брестская область презентует свои маршруты и топовые достопримечательности. Будут подняты вопросы подготовки кадров, логистики, туристической инфраструктуры, использования цифровизации в индустрии.



Помимо этого, пройдет рекламный тур по популярным туристическим объектам: участники побывают в Коссовском дворце, национальном парке "Беловежская пуща", мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и агроусадьбах, продегустируют блюда белорусской кухни.



Китайские туристы активно путешествуют, их особенно привлекают инстаграм-локации с вау-эффектом. Отдельно в этом перечне стоят природные красоты. "Чего стоит одна Беловежская пуща! В Китае нет таких лесов. Когда в пущу приезжал губернатор провинции Ляонин, он просто сел на лавочку и смотрел на озеро, наблюдал за природой. Китайские туристы достаточно искушенные, но нам есть чем их удивить", - не сомневается Михаил Баценко. К форуму выпустят туристический справочник с переводом на китайский язык. Открыть его можно будет и через QR-код.



Организаторами форума выступают Брестское отделение торгово-промышленной палаты и Брестский облисполком при поддержке Национального агентства по туризму, посольства Беларуси в Китае, Республиканского союза туристических организаций.-0-