Юбилейным стал самоходный зерноуборочный комбайн GS2124 с гибридным молотильно-сепарируюшим устройством. Экземпляр флагманской модели представили в годовщину освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.
"Эта знаковая машина объединяет многолетний опыт белорусского машиностроения и передовые технологии точного земледелия, превращая тяжелый труд аграриев в высокотехнологичный процесс. Выпуск такого гиганта наглядно демонстрирует, как завод эволюционировал от первых простых моделей до создания интеллектуальной техники мирового уровня, способной работать максимально эффективно и задавать новые стандарты в современном сельском хозяйстве", - подчеркнули на предприятии.
Функционал у комбайна расширенный. "Он оснащен элементами автопилота и системой анализа качества зерна. Обмолот выполняется двумя барабанами, сепарация - двумя роторами. Мощность двигателя - 530 лошадиных сил. Модернизированная наклонная камера обеспечивает возможность точной регулировки. Передовые решения позволяют механизатору плавно изменять угол наклона камеры прямо из кабины под конкретные условия уборки. Это способствует увеличению производительности даже в тяжелых условиях уборки", - рассказали на "Гомсельмаше".
Модель выпускается с 2018 года, за этот период с конвейера сошло около 660 таких комбайнов.
Линейка зерноуборочной техники - предмет особой гордости на предприятии. "В условиях становления суверенной Беларуси перед страной остро встал вопрос продовольственной безопасности. К тому времени парк советских комбайнов стремительно изнашивался, а закупка импортной техники требовала серьезных затрат. Тогда по инициативе главы государства была поставлена стратегическая задача - создать собственный отечественный зерноуборочный комбайн. И конструкторы "Гомсельмаша" приняли нестандартное, но экономически выверенное решение: создать комбайн на базе уже выпускаемого универсального энергосредства УЭС-2-250 "Полесье", - отметили на предприятии.
Испытания первого отечественного зерноуборочного блочно-модульного комбайна КЗР-10 "Полесье-Ротор" прошли на полях юго-восточного региона в августе 1996 года. Начало 2000-х годов стало прорывным: зерноуборочная линейка пополнилась сразу несколькими моделями самоходных машин, включая первый в СНГ комбайн 6-го класса производительности GS12 (К3С-1218).
Сегодня с конвейера предприятия выходят высокоинтеллектуальные машины, оснащенные системами точного земледелия, бортовыми компьютерами, телематикой и системами автовождения.
Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Казахстана, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея и др. Технику знают и применяют в более 30 странах мира. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-