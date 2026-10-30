Автомобильные компоненты будет производить новый резидент СЭЗ "Могилев"

30 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания стала новым, 60-м резидентом СЭЗ "Могилев". На сегодняшний день это единственная компания на территории свободной экономической зоны с китайским капиталом, сообщили БЕЛТА в администрации СЭЗ.
Появление такого производства - еще один шаг в укреплении белорусско-китайского сотрудничества.
Новая компания занимается реализацией инвестиционного проекта "Организация производства автомобильных компонентов на территории СЭЗ "Могилев". Она планирует выпускать электронные тормозные системы (EBS/EMB), предназначенные для управления торможением автомобиля, а также системы нейтрализации отработанных газов (SCR/DPF/GPF). Они предназначены для снижения вредных выбросов.
Как отметили в администрации СЭЗ "Могилев", появление нового резидента не только даст положительный экономический эффект, расширит линейку производимой на территории региона промышленной продукции, но и обеспечит создание новых рабочих мест.-0-