2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 4 ноября уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС изменится на 1 копейку. Об этом сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
Так, АИ-92 будет стоить 2,63 рубля, АИ-95 - 2,73 рубля, АИ-98 - 2,95 рубля, дизельное топливо - 2,73 рубля.-0-
Экономика
02 ноября 2026, 12:36
Автомобильное топливо в Беларуси с 4 ноября подорожает на 1 копейку
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