Авиа- и автомобилестроение, микроэлектроника. Что обсудили посол Беларуси и глава "Ростеха" 

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов провел встречу с генеральным директором государственной корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.



"Обсудили состояние и перспективы взаимодействия белорусских предприятий с компаниями, входящими в состав "Ростеха", в том числе в области авиа- и автомобилестроения, микроэлектроники, станкоинструментальной промышленности, медицины, а также в военно-технической сфере и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес", - рассказали в пресс-службе.



Стороны предметно рассмотрели ход реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Беларуси и государственной корпорацией "Ростех", заключенного в сентябре 2025 года в Минске.



"Обсудили график предстоящих контактов, в том числе вопросы участия делегации госкорпорации в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", - добавили в посольстве.-0-