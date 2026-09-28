28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В администрации СЭЗ "Минск" зарегистрирован новый резидент - ЗАО "Атлант". Об этом БЕЛТА сообщили в администрации СЭЗ.
Предприятие реализует инвестиционный проект "Внедрение технологий производства корпусных и крупногабаритных деталей холодильников/морозильников и стиральных машин". Планируется, что технология производства будет организована по принципам "Индустрии 4.0", основной идеей которой является конвергенция информационно-коммуникационных технологий и передовых производственных технологий.
Внедряемые технологии относятся к процессам полного цикла и состоят из технологических процессов, позволяющих выпускать полуфабрикаты с наименьшей себестоимостью для дальнейшего использования в технологических и производственных цепочках.
Заявленный объем инвестиций в основной капитал - свыше $20 млн. Не менее 60% производимой в рамках проекта продукции будет направляться на экспорт.-0-
Экономика
28 сентября 2026, 20:06
"Атлант" стал резидентом СЭЗ "Минск"
Фото fezminsk.by
Новости рубрики Экономика
Комплексная работа на мелиорированных землях положительно повлияла на урожай в Брестской области - Русый
Беларусь предлагает России участие в программах северного завоза и развития Дальнего Востока и Арктики
Главное
Топ-новости
"Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
Сезон бабьего лета открыт, но ночью могут быть заморозки. Какую погоду ждать белорусам на этой неделе?
"Учителя - опора государства". Лучших педагогов Минска чествовали в преддверии профессионального праздника
С нами интереснее