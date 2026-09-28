"Атлант" стал резидентом СЭЗ "Минск"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В администрации СЭЗ "Минск" зарегистрирован новый резидент - ЗАО "Атлант". Об этом БЕЛТА сообщили в администрации СЭЗ.



Предприятие реализует инвестиционный проект "Внедрение технологий производства корпусных и крупногабаритных деталей холодильников/морозильников и стиральных машин". Планируется, что технология производства будет организована по принципам "Индустрии 4.0", основной идеей которой является конвергенция информационно-коммуникационных технологий и передовых производственных технологий.



Внедряемые технологии относятся к процессам полного цикла и состоят из технологических процессов, позволяющих выпускать полуфабрикаты с наименьшей себестоимостью для дальнейшего использования в технологических и производственных цепочках.



Заявленный объем инвестиций в основной капитал - свыше $20 млн. Не менее 60% производимой в рамках проекта продукции будет направляться на экспорт.-0-