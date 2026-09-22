Ассортимент и влияние на потребительские привычки. Как МАРТ помогает продвигать отечественные товары

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович рассказал корреспонденту БЕЛТА, как МАРТ помогает отечественным товарам занять место на полках.



Как отметил Артур Карпович, главная задача министерства и торговой отрасли - обеспечить потребителей широким ассортиментом товаров по доступным ценам. "Если в торговых объектах представлен широкий ассортимент и покупка выходит по доступной цене, у потребителей сохранится хорошее настроение, соответственно растет товарооборот. Одновременно за счет реализации преимущественно отечественных товаров мы стараемся обеспечить загрузку промышленных предприятий, которые их производят", - сказал он.



Министр добавил, что на протяжении последних десятилетий доля товаров отечественного производства существенно снижалась, поэтому МАРТ обозначил эту проблему перед руководством страны. "Ситуацию удалось переломить. Стремительного падения, которое наблюдалось еще полтора года назад, сегодня нет. Более того, наметилась небольшая тенденция к росту реализации товаров отечественного производства. Мы обозначили эту задачу перед областными и Минским городским исполнительным комитетом и установили соответствующие ориентиры на год. При этом решили действовать не только административными методами, а вовлечь в процесс сам бизнес", - подчеркнул он.



Министерство антимонопольного регулирования и торговли заключило добровольное соглашение о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж товаров отечественного производства более чем с 1 тыс. организаций Беларуси. В их числе - крупные торговые сети, государственные органы и организации, а также концерны. Практически в каждой организации определили сотрудника, который отвечает за реализацию товаров отечественного производства. Контактные данные этих специалистов размещены на сайтах, чтобы производители могли напрямую обращаться к ответственным лицам торговых компаний.



Также министерством проводятся семинары с участием представителей торговли и производителей, где стороны обсуждают и решают проблемные вопросы. "Со временем на семинарах люди стали говорить более открыто и поняли, что могут поднимать даже острые вопросы без негативных последствий. Люди видят в министерстве регулятора, который не только разрабатывает нормативные документы, но и помогает решать конкретные проблемы", - сказал министр.



Артур Карпович упомянул норматив по наличию белорусской продукции в торговом ассортименте. Изменения, внесенные в обязательные ассортиментные перечни, касаются ужесточения требований к реализации товаров отечественного производства. В МАРТ рассматривают это как временную меру, необходимую для изменения негативной тенденции и увеличения присутствия отечественных товаров в торговых объектах. "Важно, чтобы товары не просто были указаны в ассортименте, а реально находились в магазине и были доступны потребителю", - отметил он.



Касательно популяризации товаров отечественного производства, министр пояснил, что у производителей есть в этой связи собственная маркетинговая политика, включающая скидки, бонусы, различные акции. Однако, по словам Артура Карповича, МАРТ делает ставку не только на традиционные инструменты продвижения, но и на формирование потребительских привычек. "В первую очередь мы работаем с сознанием детей. Сейчас разработан цикл социальной рекламы, направленный на популяризацию белорусских товаров. Если сегодня заложить в сознание ребенка мысль о том, что белорусское - это качественное и хорошее, завтра мы увидим результат", - подчеркнул он.



Министерство запустило акцию "Кожная пятнiца - роднае, сваё". Инициативу начали поддерживать торговые организации и объекты общественного питания. "Приятно видеть, что бизнес не ограничивается плакатами. Торговые объекты создают полноценные пресс-воллы и рекламные конструкции, а на билбордах появляется слоган. Это и есть правильное направление", - добавил министр.-0-