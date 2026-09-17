АПК, торговля, транспорт, информация и связь. Какие отрасли в Беларуси в лидерах по вкладу в ВВП

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам восьми месяцев все отрасли вносят положительный вклад в общий экономический результат. В лидерах по темпам роста валовой добавленной стоимости - сельское хозяйство, торговля, транспорт, информация и связь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минэкономики.
Как информировал Национальный статистический комитет, в январе - августе текущего года ВВП вырос на 1,9% и составил 209,1 млрд рублей.
В сельском хозяйстве по итогам восьми месяцев темп производства продукции составил 106,5%. Замедление по сравнению с прошлым месяцем связано с выравниванием темпов уборочной кампании зерновых. Динамика в растениеводстве обеспечена в основном ростом намолота рапса в 1,5 раза, в животноводстве - увеличением объемов производства продукции, в том числе за счет роста продуктивности животных.
Результаты в IT-сфере (темп роста ВДС - 104,4%) обеспечены ростом численности работников и количества заказов.
В транспортной отрасли прибавляют пассажиро- и грузооборот - плюс 7,6% и 2,7% соответственно.
Розничный товарооборот увеличился на 8,4%, чему способствовал рост реальных доходов населения. В оптовой торговле также отмечается положительная динамика - темп 100,2%.
По итогам января - августа в "зеленой зоне" закрепилась промышленность: темп промпроизводства составил 100,2%. При этом продукция идет на прилавки, а не на склады: на 1 сентября 2026 года стоимость запасов составила 75,9% к среднемесячному объему производства, что на 4,6 процентного пункта ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Как следствие, растут рентабельность продаж, чистая прибыль и уровень оплаты труда в отрасли.
За 8 месяцев введено в эксплуатацию более 2 млн кв.м жилья, в том числе с господдержкой - около 275 тыс. кв.м.
Инвестиции в основной капитал возросли на 3,1%. Предприятия продолжают наращивать расходы на свое технологическое обновление и приобретение оборудования - темп 105,8%.
Экспорт товаров и услуг в январе - июле 2026 года (по методологии платежного баланса) сложился на 14,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. В географической структуре зафиксировано укрепление позиций на рынках СНГ (рост на 23%) и стран дальней дуги (в 1,4 раза). Основной драйвер - услуги: в январе - июле 2026 года рост на 24,7%. Как результат, итоговое сальдо внешней торговли сложилось положительным.
Эффективная работа экономики позволила обеспечить высокий уровень зарплаты - в январе - июле порядка 2960 рублей. Средний размер пенсии по возрасту превысил 1060 рублей.-0-
Экономика
17 сентября 2026, 17:17
АПК, торговля, транспорт, информация и связь. Какие отрасли в Беларуси в лидерах по вкладу в ВВП
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