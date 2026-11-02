АПК, промышленность, инфраструктура. Банк развития подвел итоги финансирования проектов в III квартале

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Системная инвестиционная поддержка реального сектора экономики, модернизация социальной сферы и обновление инфраструктуры остаются ключевыми приоритетами Банка развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка."Финансирование масштабных проектов в регионах страны направлено на решение стратегических задач: глубокое импортозамещение, внедрение передовых технологий, создание новых рабочих мест и повышение качества жизни граждан", - отметили в пресс-службе.Проекты по региональному развитию в III квартале затронули агропромышленный комплекс и промышленность. В Климовичском районе при поддержке Банка развития создан современный комплекс по откорму свиней мощностью 51 тыс. голов в год. Проект позволил Климовичскому комбинату хлебопродуктов выстроить полностью замкнутый производственный цикл, получить независимость от сторонних поставщиков и создать 56 новых рабочих мест на юго-востоке Могилевской области.В Витебском регионе продолжается расширение мощностей Витебской бройлерной птицефабрики. Вблизи деревни Лосвидо введен в эксплуатацию бройлерный цех №3, включающий 15 современных птичников со среднегодовым поголовьем более 4,6 млн голов. Это уже седьмой инвестиционный проект, успешно реализованный предприятием совместно с Банком развития по государственной программе "Аграрный бизнес".Развитие социальной сферы ориентировано на внедрение высоких технологий и максимальную доступность для населения. В Гродненском областном клиническом кардиологическом центре открыты отделение лучевой диагностики и рентген-операционное отделение эндоваскулярной хирургии. Объединение диагностики и лечебного этапа в единый технологический контур позволяет оказывать экстренную помощь при острых состояниях без временных задержек, задавая новый стандарт кардиологии.В Могилеве при поддержке Банка развития построено новое здание средней школы №6 имени Александра Осмоловского на 1020 учащихся. Трехэтажный комплекс площадью 15 тыс. кв.м с бассейным кластером, тиром и стадионом полностью закрыл потребность динамично растущего района в ученических местах.Значительный объем инвестиций направлен на эколого-ориентированные проекты и повышение энергоэффективности. В Волковысском районе завершена реконструкция полигона ТБО "Озериско", что позволило увеличить его площадь вдвое и продлить срок активной эксплуатации на 25 лет. В Слониме при кредитной поддержке банка прошла трехэтапная модернизация котельной с установкой котла на местных видах топлива, древесных отходах и полной автоматизацией процессов. Параллельно велось возведение котельной в деревне Кореневка Гомельского района, а также строительство инженерных сооружений для защиты от подтоплений в Ченковском сельсовете.Инфраструктурный блок включает завершение капитальной реконструкции двух стратегических путепроводов в Могилеве - по проспекту Мира и проспекту Витебскому. Работы проводились без полного перекрытия движения, что сохранило бесперебойную логистику города. На объектах уложены новые эксплуатационные слои мостового полотна и установлены современные барьерные ограждения. Дополнительно на пересечении проспекта Мира с улицами Космонавтов и Якубовского возведен подземный пешеходный переход с лифтовой инфраструктурой и системой подогрева ступеней."Каждый объект, введенный в эксплуатацию при финансовой поддержке Банка развития, - это не просто точка на карте инвестиций, а фундамент долгосрочной экономической устойчивости. Системное финансирование реального сектора, агропромышленного кластера и социальной инфраструктуры обеспечивает мощный мультипликативный эффект. Инвестиции Банка развития превращаются в реальный экономический суверенитет: они снижают импортозависимость, укрепляют продовольственную и технологическую безопасность государства и закладывают прочный базис для гармоничного развития всех регионов Беларуси", - заключили в пресс-службе банка.-0-Фото Банка развития