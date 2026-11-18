18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония передачи никарагуанской стороне очередной крупной партии техники производства "АМКОДОР" состоялась в Манагуа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе холдинга.
Поставлено порядка 100 строительных, грузовых и коммунальным машин. Они будут задействованы в развитии транспортной сети и дорожной инфраструктуры страны, а также в обеспечении работы муниципальных служб в 15 департаментах, двух автономных регионах и 155 муниципалитетах страны.
"Поставка белорусской техники призвана содействовать реализации инфраструктурных и социальных программ, направленных на повышение качества жизни населения. Передача очередной крупной партии машин стала важным этапом развития сотрудничества холдинга с Республикой Никарагуа и подтверждением востребованности белорусской техники на латиноамериканском рынке", - отметили в пресс-службе.
В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Куба и Республике Никарагуа по совместительству Виталий Борчук. Никарагуанскую сторону на церемонии представили советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега, генеральный прокурор Никарагуа Венди Моралес и министр транспорта и инфраструктуры Никарагуа Оскар Мохика.-0-