12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "АМКОДОР" готов поставлять технику для нужд лесной отрасли Татарстана. Эта тема обсуждалась на встрече с министром лесного хозяйства Татарстана Равилем Кузюровым в Казани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "АМКОДОРа".
Генеральный директор ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александр Ефимов представил продукцию холдинга и возможные финансовые решения для ее приобретения. Стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества.
Как отметили в пресс-службе, переговоры прошли в конструктивном ключе и подтвердили заинтересованность российской стороны в расширении взаимодействия с холдингом "АМКОДОР". Рабочий визит стал очередным шагом в развитии деловых связей с Республикой Татарстан и обсуждении новых возможностей для поставок белорусской техники.
Кроме того, прошли встречи с генеральным директором АО "Татагролизинг" Рафаэлем Фаттаховым и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Маратом Каримовым. Руководители холдинга "АМКОДОР" познакомили российскую сторону с линейкой выпускаемой продукции, ее техническими возможностями и направлениями применения. Особый интерес вызвали зерносушильные комплексы, а также прицепное и навесное оборудование. Отдельной темой обсуждения стали финансовые инструменты, предлагаемые холдингом для приобретения техники.-0-
Экономика
12 октября 2026, 18:39
"АМКОДОР" готов поставлять технику для нужд лесной отрасли Татарстана
Фото ОАО "АМКОДОРа"
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