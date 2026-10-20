Аграрные компетенции, наука и образование. Какие инициативы предлагает Беларусь странам ШОС 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие инициативы и компетенции предлагает Беларусь странам - участницам Шанхайской организации сотрудничества, рассказал заместитель министра иностранных дел Павел Утюпин, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил Павел Утюпин, Шанхайская организация сотрудничества является авторитетной международной организацией. На страны-участницы приходится почти 50% населения мира, около 30% мирового ВВП и значительная доля внешней торговли. "Беларусь сотрудничала со странами ШОС в рамках двусторонних отношений и многосторонних форматов, включая Евразийский экономический союз и СНГ. Страна стала полноправным членом ШОС в 2024 году, и у нас есть возможность непосредственно участвовать в принятии тех или иных решений. Мы стараемся вносить предложения и передать свои инициативы, практику, результаты и компетенции", - сказал он.Беларусь обладает значимыми компетенциями в сельском хозяйстве. В прошлом году на выставке "Белагро" была организована экспозиция стран ШОС. В 2026 году инициатива получила развитие: на полях "Белагро" прошел форум "АгроШОС", где участвовали представители стран организации и ее секретариата. По словам Павла Утюпина, Беларусь показала свои компетенции и выдвинула предложения о том, как их развивать с точки зрения совместных производств в сфере санитарных, эпидемиологических и фитосанитарных требований, необходимых для свободного движения товаров. "Основная задача - способствовать беспрепятственному движению товаров, услуг и капитала между странами-участницами. В перспективе к этому процессу могут подключиться страны-наблюдатели и страны-партнеры, которых сейчас насчитывается 17", - пояснил заместитель министра иностранных дел.В текущем году состоялось совещание министров образования государств ШОС, на котором Беларусь представила Минскую инициативу. Она предполагает объединение вопросов образования, науки и реального сектора экономики для развития прикладных разработок. Минск стал площадкой не только для совещания министров, но и для форума ректоров ШОС и форума молодых ученых организации. "Таким образом, мы стараемся внедрять собственные инициативы в повестку ШОС", - добавил Павел Утюпин.Сегодня в Таджикистане пройдет заседание Совета глав правительств государств ШОС, в котором примет участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин.-0-