Аграрные компетенции, наука и образование. Какие инициативы предлагает Беларусь странам ШОС 

Беларусь обладает значимыми компетенциями в сельском хозяйстве. В прошлом году на выставке "Белагро" была организована экспозиция стран ШОС. В 2026 году инициатива получила развитие: на полях "Белагро" прошел форум "АгроШОС", где участвовали представители стран организации и ее секретариата. По словам Павла Утюпина, Беларусь показала свои компетенции и выдвинула предложения о том, как их развивать с точки зрения совместных производств в сфере санитарных, эпидемиологических и фитосанитарных требований, необходимых для свободного движения товаров. "Основная задача - способствовать беспрепятственному движению товаров, услуг и капитала между странами-участницами. В перспективе к этому процессу могут подключиться страны-наблюдатели и страны-партнеры, которых сейчас насчитывается 17", - пояснил заместитель министра иностранных дел.
В текущем году состоялось совещание министров образования государств ШОС, на котором Беларусь представила Минскую инициативу. Она предполагает объединение вопросов образования, науки и реального сектора экономики для развития прикладных разработок. Минск стал площадкой не только для совещания министров, но и для форума ректоров ШОС и форума молодых ученых организации. "Таким образом, мы стараемся внедрять собственные инициативы в повестку ШОС", - добавил Павел Утюпин.
Сегодня в Таджикистане пройдет заседание Совета глав правительств государств ШОС, в котором примет участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин.-0-